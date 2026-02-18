Le food market Ratz dans l’œil du cyclone : quand l’expérience devient excessive ?

Ratz, le plus grand food market de Belgique, vient à peine d’ouvrir ses portes qu’une tempête médiatique éclate déjà. Le tout dernier concept de Thierry Goor et Pascal Van Hamme, également fondateurs de FOX et Bortier, est accusé de racisme et de colonialisme. Une « expérience » immersive peut-elle aller trop loin ?

Ratz dans le pétrin ?

L’ouverture de Ratz dans un ancien parking près de la place Saint-Boniface à Bruxelles se voulait spectaculaire : une expérience immersive avec des décorations inspirées de l’Asie et du Moyen-Orient. Mais les réactions destructrices n’ont pas tardé à affluer sur les réseaux sociaux : des internautes ont accusé le concept de colonialisme léger, d’appropriation culturelle et même de racisme. C’est surtout le choix de faire travailler du personnel non asiatique en tenue traditionnelle dans un décor asiatique qui a déplu.