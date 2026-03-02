Les magasins belges de Tanger Marché rouvrent après avoir versé une caution

Les six magasins belges de la chaîne halal néerlandaise Tanger Marché, qui avaient été fermés la semaine dernière par l’inspection du travail pour cause de travail au noir, ont rouvert leurs portes après que le détaillant ait versé une caution de 100 000 euros.

Conditions

Mardi soir dernier, à la suite d’une opération de contrôle à grande échelle, un travail illégal a été constaté dans les trois magasins bruxellois et les trois magasins anversois de Tanger Markt. La police a également saisi de l’argent liquide et les magasins ont été mis sous scellés.

Pour que ces scellés soient levés, la chaîne de supermarchés ethniques devait remplir un certain nombre de conditions, telles que la déclaration de tous les employés, la preuve d’une assurance contre les accidents du travail et le paiement d’une caution de 100 000 euros. Tanger Markt a versé cette caution vendredi, rapporte Bruzz, ce qui a permis la réouverture des magasins. L’enquête se poursuit toutefois.