Les marques maison de Lidl font également leur apparition dans les rayons de Kaufland

Les marques propres non alimentaires de Lidl seront bientôt également disponibles dans les rayons de sa filiale Kaufland. Le groupe Schwarz souhaite ainsi mieux structurer son assortiment.

« Une extension judicieuse »

Les produits de la marque de bricolage et de jardinage Parkside sont déjà disponibles depuis 2023 dans les deux chaînes de magasins du groupe Schwarz. Désormais, les autres marques propres non alimentaires de Lidl, à savoir Crivit, Silvercrest, Livarno, Esmara et Lupilu, feront également leur apparition de manière permanente dans l’offre de Kaufland, la chaîne d’hypermarchés active non seulement en Allemagne, mais aussi dans sept pays d’Europe de l’Est.

Les marques Lidl ne viendront pas supplanter les produits non alimentaires de fabricants de marques connues dans les magasins, mais les compléter. Cette initiative constitue « un élargissement judicieux de notre gamme de produits non alimentaires », déclare Jochen Baab, directeur des achats chez Kaufland, au journal Lebensmittel Zeitung. « La prolifération des marques entraîne une fragmentation du marché. Dans ce chaos, nous misons sur la visibilité et l’orientation », ajoute-t-il.

Le fait que Lidl investisse actuellement d’énormes budgets marketing pour faire connaître ses marques non alimentaires dans toute l’Europe est un facteur qui a pesé dans cette décision. Récemment, Silvercrest, la marque européenne de produits de cuisine et d’entretien ménager de Lidl, a lancé une grande campagne publicitaire en collaboration avec Andre Agassi, huit fois vainqueur du Grand Chelem et cuisinier amateur passionné. Son épouse, Steffi Graf, est l’égérie de la marque de sport Crivit.