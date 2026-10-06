« Les supermarchés belges font encore trop la promotion de la viande et des produits laitiers »

Malgré des objectifs climatiques ambitieux, les supermarchés belges continuent d’encourager activement les consommateurs à adopter des habitudes alimentaires riches en viande et en produits laitiers, selon le groupe de réflexion Questionmark, même si Colruyt et Lidl mènent une « politique encourageante ».

Des portions trop copieuses

Tout comme en 2022, Questionmark a examiné dans son rapport « Superlijst Milieu Belgique 2026 » les actions menées par les cinq plus grands supermarchés belges en faveur du climat et de l’environnement. Outre les thèmes du climat et de la transition protéique, le rapport donne également un aperçu des performances en matière d’assortiment durable et de gaspillage alimentaire. Lidl et Delhaize sont en tête du classement, suivis par Colruyt, Carrefour et, en dernière position, Aldi.