Les supermarchés belges pourront à nouveau vendre des cigarettes l’année prochaine

À partir du 1er janvier 2027, les supermarchés belges seront à nouveau autorisés à vendre du tabac. Le gouvernement fédéral se résigne à l’annulation de l’interdiction de vente de tabac par la Cour constitutionnelle. En coulisses, un accord politique est à l’œuvre.

Mesure discriminatoire

Depuis avril de l’année dernière, les magasins d’alimentation de plus de 400 m² n’étaient plus autorisés à vendre des produits du tabac en Belgique, tandis que les magasins plus petits étaient uniquement soumis à une interdiction d’exposition. Mais Buurtsuper.be, l’organisation représentant les intérêts des supermarchés indépendants, et le fabricant de tabac Philip Morris Benelux ont saisi la Cour constitutionnelle pour contester l’interdiction, au motif qu’elle allait à l’encontre du principe d’égalité : la distinction entre grands et petits magasins d’alimentation est discriminatoire et donc illégale, ont-ils fait valoir. La Cour leur a donné raison.

Le gouvernement avait jusqu’au 1er janvier 2027 pour mettre en place une nouvelle réglementation, mais il ne le fera pas. Le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke (Vooruit), se résigne à cette décision car il souhaitait obtenir une autre interdiction : celle des arômes dans les cigarettes électroniques. Pour cela, il a dû faire une concession au parti libéral francophone MR.

« Marchandage »

Luc Ardies, de Buurtsuper.be, se montre satisfait : « Nous n’avons jamais eu l’intention de faire passer les intérêts économiques de nos membres avant la santé publique. Ce que nous voulions absolument éviter, c’est qu’un critère très arbitraire, tel que la superficie en m², permette à un magasin d’obtenir l’exclusivité de vente au détriment d’un autre. » Mais Perstablo, la fédération des marchands de journaux et de tabac, est en colère et parle de « marchandage au plus haut niveau ».

Si les cigarettes font leur retour dans les supermarchés, elles ne seront en tout cas plus visibles, car l’interdiction d’exposer les produits du tabac s’applique également aux grands magasins. Tous les supermarchés ne devraient pas recommencer à vendre des cigarettes. La semaine dernière, la fédération du commerce de détail Comeos et l’organisation des indépendants Unizo ont encore plaidé en faveur d’une interdiction de la vente de tabac aux jeunes, à l’instar de l’interdiction récemment mise en place au Royaume-Uni. Une telle mesure doit conduire à la disparition totale du tabac et des cigarettes électroniques de la société à terme.

Lidl a déjà annoncé qu’il ne recommencerait certainement pas à vendre des produits du tabac. Le discounter a été le premier en Belgique à cesser la vente de tabac. La majorité des supermarchés belges sont gérés par des entrepreneurs indépendants : il reste à voir ce qu’ils décideront.