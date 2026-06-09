Lidl accélère son expansion en Espagne

Cette année, Lidl ouvrira 40 nouveaux magasins en Espagne et en rénovera également dix. Le discounter, qui occupe la troisième place sur le marché espagnol, souhaite réduire son retard sur le leader du marché, Mercadona, et sur Carrefour.

De grandes ambitions

50 nouveaux magasins sont prévus cette année pour Lidl en Espagne : 40 nouvelles ouvertures et dix rénovations, au cours desquelles les magasins existants seront modernisés et agrandis. Cette annonce, faite par le détaillant lors d’une récente journée des fournisseurs à Barcelone, souligne les grandes ambitions de l’entreprise.

La chaîne allemande accuse toutefois encore un retard important sur le leader dominant du marché, Mercadona, qui détient une part de marché de 27 %. Carrefour, le numéro deux, détient une part de 9 %, tandis que Lidl s’en tient actuellement à 6,9 %. Le discounter compte environ 700 magasins en Espagne et y emploie 19 700 personnes.

Lors de cet événement, le distributeur a souligné que les marques de distributeur jouaient un rôle crucial dans le succès de la chaîne, mais aussi que plus de la moitié de ce que la chaîne achète auprès de fournisseurs espagnols est exportée vers d’autres pays où le groupe est présent. Selon ses propres estimations, Lidl contribue chaque année à hauteur de plus de 9,2 milliards d’euros au produit intérieur brut espagnol.