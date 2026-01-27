Lidl, leader européen en matière de développement durable

Les chaînes de supermarchés allemandes et néerlandaises sont les plus avancées en matière d’initiatives durables, Lidl étant clairement en tête. Pourtant, selon une nouvelle étude, la majorité des détaillants alimentaires ne parviennent pas à réduire leurs émissions.

Référence européenne

Les supermarchés allemands et néerlandais donnent le ton dans la transition vers des systèmes alimentaires durables en Europe. Lidl se distingue particulièrement dans quatre pays, tandis qu’Albert Heijn, Jumbo, Rewe et Aldi Süd font également preuve d’un engagement fort en faveur de la réduction des émissions, notamment en se tournant vers les protéines végétales. Le leader français E.Leclerc arrive en dernière position. C’est ce qui ressort du premier benchmark européen de 27 supermarchés dans 8 pays (France, Allemagne, Pays-Bas, Pologne, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni) réalisé par le groupe de réflexion Questionmark, en collaboration avec ses partenaires WWF Pays-Bas, Madre Brava et ProVeg International.