Lidl garantit des prix plus équitables aux producteurs de cacao

Dans cinq pays européens, Lidl va convertir l’ensemble de son assortiment fixe de barres chocolatées de marque propre à un nouveau programme « Revenu viable » de Fairtrade. Le supermarché prendra en charge les coûts supplémentaires.

Supplément fixe

À partir de mars 2026, Lidl et Fairtrade lanceront cette collaboration en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et en Autriche pour les barres chocolatées des marques propres Fin Carré, J.D. Gross et Vemondo. Le discounter s’engage pour au moins cinq ans, indépendamment des fluctuations du marché. La chaîne de supermarchés prendra entièrement en charge les coûts supplémentaires, sans les répercuter sur les clients.

Le nouveau programme s’appuie sur les normes Fairtrade existantes et va délibérément plus loin : en plus du prix minimum Fairtrade, de la prime et du Living Income Reference Price (LIRP), Lidl paie un supplément fixe par tonne de cacao, appelé « Booster ». Ces fonds aident les producteurs de cacao à augmenter leur productivité et à accroître leurs revenus. L’impact du programme est suivi à l’aide de mesures de référence réalisées par Fairtrade.

Des revenus plus équitables

Après une période de transition à partir de mars, le Booster s’appliquera à partir d’août 2026 à l’ensemble de la gamme standard de barres chocolatées sous marques propres. Les nouveaux emballages sont attendus pour début 2027. « Quiconque achète une barre chocolatée contribue automatiquement à un revenu plus équitable pour les producteurs de cacao », déclare Lidl.

Le détaillant s’engage depuis plus de dix ans en faveur de meilleures conditions dans la chaîne du cacao. En 2014, Lidl a été l’un des premiers partenaires du programme Fairtrade pour les matières premières dans le secteur du cacao. Avec le lancement de la marque propre Way To Go, en collaboration avec Fairtrade, Lidl s’est engagé en 2020 à garantir un revenu décent aux agriculteurs. Depuis le lancement du projet, plus de 2 200 producteurs de cacao au Ghana ont bénéficié d’une prime supplémentaire et d’investissements dans des projets agricoles grâce au chocolat Way To Go. Toutes les barres chocolatées des marques maison sont certifiées Fairtrade depuis fin 2022.