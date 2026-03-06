Lidl s’engage en faveur du « protein shift », de la lutte contre le gaspillage alimentaire et du commerce équitable

La protection du climat, l’économie circulaire, le bien-être animal et la lutte contre le gaspillage alimentaire sont les piliers de la stratégie de développement durable de Lidl Belgique, qui rassemble ses réalisations dans un nouveau magazine consacré au développement durable.

« Accélérer la transition ensemble »

Dans un nouveau magazine consacré au développement durable, Lidl Belgique revient sur ses principales réalisations et les progrès accomplis en 2023 et 2024. Le discounter a par exemple été la première chaîne de supermarchés en Belgique à aligner le prix des alternatives végétales à la viande et aux produits laitiers sur celui de leurs équivalents d’origine animale, afin de faciliter l’adoption d’un régime alimentaire sain et respectueux du climat. D’ici 2030, Lidl souhaite doubler les ventes de protéines végétales dans ses magasins belges. Cet objectif est conforme au Planetary Health Diet, des recommandations alimentaires saines pour l’homme qui sont également bonnes pour la planète, selon une étude de EAT-Lancet.

Le gaspillage alimentaire reste également une priorité : Lidl a déjà sauvé plus de six millions de produits grâce à ses packs Good Taste Zero Waste à prix avantageux et sauve chaque année jusqu’à 13 000 tonnes de légumes imparfaits en les transformant en soupes fraîches S’oups. Et avec sa propre marque Way To Go, Lidl prouve son rôle de pionnier dans le commerce équitable : des milliers de producteurs de cacao au Ghana et de café au Honduras reçoivent une prime structurelle en plus du prix minimum Fairtrade, ce qui contribue à leur assurer un revenu décent.

« Avec ce magazine, nous voulons non seulement montrer nos ambitions, mais surtout ce que nous avons réellement accompli au cours des deux dernières années », explique Isabelle Colbrandt, responsable des affaires générales chez Lidl Belgique. « En partageant ouvertement nos chiffres, nous offrons à nos clients, partenaires et parties prenantes les informations nécessaires pour accélérer ensemble la transition vers un secteur de la vente au détail plus durable. »

Lisez le magazine de la durabilité de Lidl Belgique via ce lien.