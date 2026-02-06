Lotus Bakeries : la Thaïlande et la pâte à tartiner au spéculoos comme piliers

Lotus Bakeries a connu une année 2025 impressionnante : une augmentation de 10 % de son chiffre d’affaires, qui atteint 1,355 milliard d’euros, et une croissance de 13 % de ses bénéfices. Biscoff reste un pilier solide, notamment dans le cadre de l’expansion réussie sur de nouveaux marchés.

Porté par les spéculoos

La marque phare Biscoff a enregistré une croissance organique de 13 % et reste ainsi la marque de biscuits qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis, tant dans la catégorie des biscuits que dans celle des pâtes à tartiner. La pénétration des ménages aux États-Unis a atteint 9 %, en partie grâce à des campagnes médiatiques réussies. À l’échelle mondiale, Biscoff a renforcé sa position dans le top 5 des marques de biscuits, avec de solides performances notamment au Canada, au Mexique, en Turquie et en Europe du Sud. La rentabilité est également restée forte, avec une marge EBITDA de 20,2 % (soit une augmentation de 12,4 %).