Pizza Hut passe en partie sous contrôle chinois

Le propriétaire Yum Brands a trouvé des acquéreurs pour sa filiale en difficulté, Pizza Hut. Le groupe d’investissement américain LongRange Capital et Yum China Holdings, la branche chinoise de l’actuel propriétaire, débourseront ensemble 2,7 milliards de dollars (2,3 milliards d’euros).

« Bien positionné pour une croissance future »

En novembre dernier , Yum Brands avait déjà annoncé qu’il étudiait les options pour Pizza Hut, car la chaîne est confrontée à des restaurants vieillissants, à une concurrence croissante et à une baisse de son chiffre d’affaires à périmètre constant. Le groupe de restauration rapide souhaite se concentrer sur ses marques Taco Bell et KFC, qui continuent quant à elles d’enregistrer une croissance.