Écrit par Stefan Van Rompaey
Pourquoi les consommateurs ont du mal à faire des choix alimentaires plus sains

Food10 mars, 2026
Les consommateurs européens souhaitent manger plus sainement, mais ne parviennent souvent pas à changer leurs anciennes habitudes alimentaires, notamment en raison de facteurs financiers. Une nouvelle étude préconise des mesures fiscales et structurelles.

Différences générationnelles

Les Européens privilégient la santé et l’accessibilité financière plutôt que la durabilité dans leurs choix alimentaires. Une nouvelle étude menée par EIT Food auprès de 19 954 consommateurs dans 18 pays européens montre que l’intérêt pour l’alimentation durable diminue progressivement, passant de 76 % en 2021 à 69 % en 2025. Aujourd’hui, la durabilité arrive derrière la santé et l’accessibilité financière en tant que facteur influençant les choix alimentaires.

