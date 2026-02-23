Quatre magasins Louis Delhaize repris par les entrepreneurs derrière Delhaize et Albert Heijn Willebroek

Frédéric Van Hoecke et Thomas Jordens, gérants des supermarchés Delhaize et Albert Heijn à Willebroek, reprennent quatre magasins de quartier de Louis Delhaize dans la région de Waasland.

Horaires d’ouverture plus larges

Les magasins de quartier de Louis Delhaize à Saint-Nicolas, Breendonk (Puurs-Sint-Amands), Vrasene (Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht) et Temse ont de nouveaux propriétaires : il s’agit de Frédéric Van Hoecke, propriétaire du Delhaize et de l’Albert Heijn situés sur la Dendermondsesteenweg à Willebroek, et de Thomas Jordens, gérant de ce même Albert Heijn.

Les entrepreneurs élargissent les heures d’ouverture des quatre magasins concernés et y lancent un service de livraison et de retrait de colis via Vinted Go, PostNL et DPD. Les employés restent en poste. « Nous croyons fermement en la force des magasins de quartier. Le service personnalisé, la qualité et la proximité font la différence. Nous voulons que chaque magasin reste ancré localement tout en bénéficiant d’un soutien professionnel », ont-ils déclaré au journal Het Nieuwsblad.

Les magasins de quartier Louis Delhaize sont approvisionnés par Delfood, le grossiste récemment racheté par Delhaize.