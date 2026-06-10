Starbucks souhaite se séparer de ses activités au Japon

Starbucks étudie différentes options stratégiques pour ses activités au Japon, parmi lesquelles une vente partielle. Une introduction en bourse de la filiale japonaise ferait également partie des possibilités.

Une filiale florissante

Le Japon est l’un des principaux marchés de Starbucks. La chaîne y compte environ 2 100 établissements, dont la plupart sont exploités directement par l’entreprise. En avril, le PDG Brian Niccol qualifiait encore les performances au Japon d’« excellentes », grâce à des ventes soutenues autour du Nouvel An, à un tourisme dynamique et à des lancements de produits réussis.