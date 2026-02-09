Tesco rachète cinq magasins Amazon Fresh

Le leader britannique Tesco continue d’étendre son réseau de magasins cette année, en particulier dans le segment des magasins de proximité. Le détaillant rachète notamment cinq anciens magasins Amazon Fresh à Londres.

Croissance pour le concept Express

La chaîne de supermarchés a déjà ouvert 60 nouveaux magasins Express en 2025 et est en passe d’en ouvrir plus de 70 autres avant mars 2027, selon un communiqué de presse de l’entreprise. La croissance de Tesco est notamment stimulée par le rachat de cinq anciens magasins Amazon Fresh à Londres. Les magasins de Kensington High Street, Hounslow, Moorgate, Aldgate East et Wembley rouvriront leurs portes avant l’été sous le nom de Tesco Express.

Amazon a décidé l’année dernière de fermer ses 19 supermarchés britanniques. Cinq d’entre eux seront transformés en Whole Foods Market, les 14 autres disparaîtront. Aux États-Unis également, les enseignes Amazon Fresh et Amazon Go seront abandonnés afin de se concentrer entièrement sur les services de livraison rapide et Whole Foods Market.