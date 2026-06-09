Too Good To Go a sauvé 157 millions de repas en 2025

L’année dernière, Too Good To Go a sauvé près de 157 millions de repas de la poubelle à travers le monde. L’application de lutte contre le gaspillage alimentaire a également été lancée en 2025 en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis.

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Dans son rapport d’impact mondial 2025, Too Good To Go indique qu’un peu moins de 157 millions de repas ont été sauvés via l’application l’année dernière. Cela correspond à 423 859 tonnes d’émissions de CO2e évitées et à 127 milliards de litres de consommation d’eau inutile évitée. La division Too Good To Go Parcels, qui permet aux producteurs de vendre leurs surplus directement aux consommateurs, a également été développée et est désormais active dans dix pays.