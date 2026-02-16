Uber Eats s’implante sur sept nouveaux marchés européens

Uber Eats, à la recherche d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires supplémentaire, s’étend à sept autres pays européens. Le livreur américain de repas entre ainsi en concurrence directe avec son homologue finlandais Wolt.

Un plan européen plus large

Uber Eats accélère en Europe : en 2026, la filiale du service de taxi Uber sera lancée en Autriche, au Danemark, en Finlande, en Norvège, en République tchèque, en Grèce et en Roumanie. Cette expansion s’inscrit dans un plan plus large visant à générer environ 842 millions d’euros de revenus supplémentaires au cours des trois prochaines années.