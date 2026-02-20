Un tribunal allemand qualifie la « plus forte baisse de prix » de Lidl de trompeuse

La campagne publicitaire « Notre plus grande baisse de prix jamais vue », lancée par Lidl en Allemagne en mai 2025, était trompeuse, car les clients ne pouvaient pas trouver dans leurs magasins les 500 produits dont le prix avait été réduit comme promis, a déclaré le juge.

Lidl refuse de divulguer la liste

En mai dernier, Lidl a attaqué son rival Aldi en Allemagne en promettant « 500 produits moins chers en permanence ». Selon le détaillant, il s’agissait de la plus grande baisse de prix de son histoire. Mais l’association allemande des consommateurs a saisi la justice, car la liste des produits concernés par la baisse de prix et le pourcentage de réduction n’ont jamais été clairement communiqués. De plus, tous les magasins ne proposaient pas 500 produits à prix réduit, car Lidl avait additionné les baisses de prix régionales et nationales.

Le tribunal de Heilbronn a donné raison à l’association de consommateurs : les consommateurs s’attendent à trouver 500 produits dont le prix a été réduit dans leur magasin local. Le fait que le discounter ait mentionné cette nuance dans une note de bas de page n’est pas suffisant : selon le juge, les consommateurs ne comprendraient pas cette note, à supposer qu’ils la remarquent, écrit Lebensmittel Zeitung. L’association de consommateurs est satisfaite du verdict, Lidl examine encore la possibilité de faire appel. Il est toutefois remarquable que le détaillant n’ait voulu présenter la liste des 500 produits dont le prix avait été réduit que si le tribunal s’engageait à la garder secrète.