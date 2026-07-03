Une grève perturbe la distribution chez AB InBev, les livraisons prennent du retard

Une grève a éclaté chez AB InBev au centre de distribution de Louvain. Les salariés ont cessé le travail mercredi à la suite du licenciement d’un employé permanent, ce qui, selon le syndicat, a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase après des mois de tensions.

Un licenciement qui envenime les relations

Selon l’ACV, le conflit perdure depuis mars, date à laquelle AB InBev a modifié le fonctionnement du centre de distribution. L’entreprise a centralisé les activités d’entreposage à Louvain, qui assure désormais l’approvisionnement non seulement de sa propre région, mais aussi de Hasselt. Selon le syndicat, cette réorganisation a entraîné une charge de travail trop importante.