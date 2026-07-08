Vandemoortele lance Bakery Canteen, son propre concept de boulangerie

Avec Bakery Canteen, le groupe Vandemoortele passe du statut de fournisseur à celui de détaillant. Le premier établissement, situé à Anvers, sert de modèle à un concept de franchise qui s’étend également à d’autres villes belges.

Du « bake-off » à une formule propre

Dans la Groendalstraat à Anvers, entre la Huidevetterstraat et la Lombardenvest, Croustico teste depuis mai une nouvelle formule pour la boulangerie traditionnelle. Sous le nom de Bakery Canteen, l’entreprise combine petit-déjeuner, brunch, déjeuner, café, apéro et plats à emporter au sein d’une boulangerie ouverte toute la journée. Le premier établissement a ouvert ses portes à De Wilde Zee, une zone commerciale regroupant de nombreuses marques locales et boutiques spécialisées.