Action démarre en Croatie

Mercredi, Action a officiellement ouvert son premier magasin en Croatie. Il s’agit du quinzième marché européen pour le discounter néerlandais spécialisé dans les produits non alimentaires.

Un deuxième magasin en préparation

Le premier magasin croate d’Action a ouvert ses portes mercredi matin à Sesvete, près de la capitale Zagreb, sous les regards attentifs du public. Comme dans ses autres magasins, le détaillant propose ici un assortiment surprenant de 6 000 produits dans 14 catégories aux prix les plus bas, avec 150 nouveaux produits chaque semaine.

Dans une semaine, le discounter ouvrira déjà un deuxième magasin en Croatie : il sera situé à Ivanec, dans le nord du pays. Plus tard dans l’année, Action entrera sur un seizième marché, à savoir la Slovénie voisine. Le détaillant a annoncé au début de l’année une grande vague d’expansion : cette année, tout comme en 2025, la chaîne ouvrira plus d’un magasin par jour.