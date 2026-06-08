Action propose désormais sa boutique en ligne sur son application

Action intègre désormais sa boutique en ligne à son application mobile aux Pays-Bas et en Belgique. Grâce à l’application, les utilisateurs auront désormais accès à des offres exclusives en ligne et à des produits qui ne sont pas disponibles en magasin.

Un parcours client enrichi

Dans l’application, les clients peuvent désormais voir à la fois l’assortiment des magasins physiques et les offres exclusives en ligne. Pour le chef de produit Mitchel Hazelebach, ce lancement ne vise pas à ajouter un canal de vente supplémentaire, mais à renforcer le rôle de l’application au sein du parcours client.

«L’une des questions principales était de savoir comment étendre l’expérience numérique sans perdre de vue la fonction principale de l’application », écrit-il sur LinkedIn. Selon lui, cette fonction reste inchangée : inspirer les clients grâce à l’assortiment en magasin et faciliter les visites en magasin. « C’est cette approche axée sur le commerce de détail qui rend l’application pertinente. »

Le chef de produit voit cette initiative comme une illustration de la manière dont les canaux physiques et numériques peuvent se compléter. « Prendre de bonnes décisions en matière de produit ne consiste pas à choisir entre le physique et le numérique, mais à s’assurer que chaque élément joue le rôle qui lui revient dans le parcours client. » La boutique en ligne est désormais disponible dans l’application Action aux Pays-Bas et en Belgique.