Amazon abandonne le paiement par la paume de la main

Amazon met fin à Amazon One, la solution de paiement biométrique qui permettait aux clients d’effectuer des paiements sans contact grâce à la reconnaissance de la paume de la main. L’adoption du système est restée limitée.

Lancé pendant la pandémie

Amazon a introduit la reconnaissance de la paume de la main en 2020, en pleine pandémie de COVID-19, comme solution de paiement sans contact dans les magasins Amazon Go. Mais elle est également devenue un système de contrôle d’accès pour les bureaux ou les clubs de sport, par exemple. Le système associait une carte de crédit, une carte de fidélité ou un badge d’accès aux données biométriques uniques de la paume de la main.

Aujourd’hui, le géant de la distribution annonce que le service sera interrompu à partir du 3 juin. L’adoption du système est restée limitée. L’entreprise souligne que toutes les données clients liées à Amazon One seront supprimées en toute sécurité après la fin du service.

Plus tôt cette semaine, Amazon avait également annoncé la fermeture de tous ses magasins Amazon Go et Amazon Fresh afin de se concentrer sur le marché de l’alimentation avec la formule Whole Foods Market et son service de livraison rapide.