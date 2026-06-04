Bol s’installe avec deux boutiques physiques lors du festival Rock Werchter

Cette année, Bol ouvre deux boutiques du festival lors du Rock Werchter. Du jeudi 2 au dimanche 5 juillet, les festivaliers pourront s’y rendre pour acheter des articles de festival et de camping, une première dans un festival belge.

Deux emplacements, un seul objectif

Bol ouvre deux boutiques : l’une sur le site du festival et l’autre au camping The Hive. Au camping The Hive, les campeurs pourront trouver une centaine d’articles, allant des matelas pneumatiques, tentes et chaises de camping aux bouchons d’oreille, produits de soin et vaisselle de camping réutilisable. Un service de commande et de retrait est également proposé : à partir du 4 juin, les visiteurs pourront commander en ligne via une boutique en ligne dédiée au festival et retirer leur commande au camping The Hive.

« Nous amenons bol exactement là où nous sommes utiles à nos consommateurs », explique Fiona Vanderbroeck, directrice marketing chez Bol. « Rock Werchter est pour beaucoup de gens un moment fort de l’été, mais il demande aussi une préparation adéquate. En leur permettant de commander à l’avance les articles indispensables et de les récupérer sur place, nous aidons les festivaliers à partir l’esprit tranquille. Nous montrons ainsi ce que représente Bol : un partenaire fiable qui réfléchit avec ses clients, propose des solutions pratiques et rend la vie un peu plus facile et plus agréable. »

Sur le site du festival, Bol ouvrira une boutique plus petite proposant une cinquantaine d’articles, destinée aux visiteurs munis d’un billet journalier. Les festivaliers y trouveront des produits tels que des batteries externes, des câbles de téléphone, des bouchons d’oreille, de la crème solaire et des tabourets pliants.

Faire la fête au Magazijn

Bol encourage les visiteurs à opter pour des produits durables, tels que des matelas pneumatiques robustes et des tentes fiables, et à ramener leur matériel chez eux après le festival. Les invendus sont acheminés vers De Festivalwinkel, la boutique du festival néerlandais Lowlands. Bol fait don des produits restants qui ne peuvent être conservés ou retournés.

Outre les boutiques, Bol ouvre également Het Magazijn, une scène intimiste inspirée des « warehouse parties ». Ici, les artistes se produisent au milieu du public, ce qui garantit une expérience directe et énergique. Des DJ belges y mixent tous les jours entre 14 h et 23 h. La programmation complète sera dévoilée plus tard en juin.