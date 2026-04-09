Comment Galeries Lafayette Paris veut devenir le grand magasin le plus visité au monde

Le groupe français de grands magasins de luxe Galeries Lafayette va investir 260 millions d’euros d’ici 2030. Son magasin phare parisien, situé sur le boulevard Haussmann, doit devenir le numéro un mondial de son secteur.

Chiffre d’affaires stable

En 2025, le chiffre d’affaires des Galeries Lafayette est resté stable à 3,1 milliards d’euros, conséquence de la fermeture de deux magasins à Marseille et de la fin d’un contrat d’affiliation avec SGM, l’exploitant de BHV qui a fait polémique l’année dernière en raison de sa collaboration avec la plateforme de mode chinoise Shein. Aujourd’hui, le groupe compte 17 magasins en propre et 38 magasins affiliés en France, ainsi que 7 établissements à l’international.