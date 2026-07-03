Comment les rues commerçantes deviennent des « lieux de pèlerinage viraux » grâce à TikTok

Les réseaux sociaux ne se contentent pas de stimuler les ventes en ligne, ils incitent également les consommateurs à se rendre davantage dans les magasins physiques, les cafés et les restaurants. Une nouvelle étude parle même de « pèlerinages viraux » : les phénomènes de mode en ligne entraînent des files d’attente et ont un fort effet d’entraînement sur les commerces environnants.

Sous l’impulsion des réseaux sociaux

Une nouvelle étude menée par American Express et Retail Economics met en évidence l’émergence d’une économie des « pèlerinages viraux » : selon cette étude, 63 % des adultes britanniques se sont rendus dans un magasin ou un établissement de restauration au cours de l’année écoulée après avoir été influencés par du contenu publié sur les réseaux sociaux. Chez la Génération Z, c’est-à-dire les consommateurs âgés de 18 à 28 ans, ce pourcentage atteint 88 %. American Express estime que les réseaux sociaux génèrent chaque année 1,7 milliard de visites dans les rues commerçantes britanniques, soit plus de 30 millions de visites par semaine.