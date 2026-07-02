[Opinion] Comment les plateformes chinoises sapent d’ores et déjà la taxe sur les colis

Depuis le 1er juillet, les colis en provenance de pays hors Union européenne sont soumis à une taxe forfaitaire de trois euros par catégorie de produits. Les détaillants européens espèrent que cela mettra fin à la concurrence des boutiques en ligne chinoises bon marché, mais la réalité risque d’être tout autre.

Une taxe à partir de 3 euros

Les nouvelles taxes européennes à l’importation visent à freiner l’afflux de colis bon marché en provenance de Chine : désormais, il n’y a plus d’exonération des droits d’importation pour les envois d’une valeur inférieure à 150 euros, et les consommateurs paient une taxe de 3 euros – non pas par commande, mais par catégorie de commande. Ainsi, une personne qui commande trois t-shirts paiera 3 euros de taxes supplémentaires, tandis que celle qui achète des écouteurs, un porte-clés et une coque de smartphone devra débourser 9 euros.