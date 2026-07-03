En Belgique, Amazon effectue un million de livraisons à l’aide de vélos cargo électriques

Amazon a déjà livré plus d’un million de colis en Belgique à l’aide de vélos cargo électriques. Ce déploiement en Belgique s’inscrit dans le cadre d’une stratégie européenne plus large.

À Bruxelles et à Anvers

Amazon a mis en service ses premiers vélos cargo électriques en 2022 dans le quartier du Vijfhoek à Bruxelles. Depuis lors, l’entreprise a progressivement étendu sa flotte à Bruxelles et a également lancé des livraisons à Anvers. Dans la capitale, les livreurs partent d’un hub local de micromobilité, tandis qu’à Anvers, ils opèrent depuis le centre logistique de Blue Gate Antwerp.

Selon Amazon, ces véhicules compacts permettent d’effectuer des livraisons plus efficaces dans les centres-villes historiques et les quartiers résidentiels densément peuplés, où les camionnettes ont plus de mal à circuler. Outre les vélos cargo électriques, l’entreprise utilise également des cyclomoteurs électriques et des charrettes à bras pour les livraisons dites du « dernier kilomètre ».

Davantage de livraisons depuis les micro-hubs

Cette étape s’inscrit dans la stratégie du géant du commerce électronique visant à réduire les émissions, les nuisances sonores et la densité du trafic dans les zones urbaines. Amazon prévoit d’ouvrir 25 nouveaux micro-hubs de mobilité en Europe d’ici 2026 afin de développer davantage la logistique urbaine à faibles émissions.

En Belgique, Amazon prévoit d’investir plus d’un milliard d’euros d’ici 2027. Outre les infrastructures logistiques, ces investissements porteront également sur la création d’emplois, des programmes de formation destinés aux PME, tels que l’E-Academy, et des projets environnementaux, notamment une collaboration avec le Parc national des Brabantse Wouden.