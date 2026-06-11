Du checkout à une plateforme stratégique : pourquoi les paiements sont le moteur de la croissance du retail

(Publireportage) Depuis des années, les détaillants investissent dans les concepts de magasin, les données et la fidélisation. Pourtant, l’un des facteurs les plus déterminants pour la croissance reste souvent dans l’ombre : les paiements. Ce qui a longtemps été considéré comme la dernière étape du parcours client devient aujourd’hui un maillon central qui a un impact direct sur le chiffre d’affaires, l’efficacité et l’expérience client.

La force invisible derrière la croissance du retail

La question que les détaillants doivent se poser aujourd’hui est donc fondamentalement différente de celle d’autrefois. Il ne s’agit plus de savoir comment un paiement est traité, mais quel rôle ce paiement joue dans l’écosystème commercial au sens large. Car c’est précisément là que le terrain de jeu évolue. Les paiements ne sont plus une nécessité opérationnelle, mais un levier stratégique qui relie les différentes composantes de l’organisation.

Le marché belge en pleine accélération

Cette évolution est particulièrement visible en Belgique. Le pays fait partie des marchés de paiement les plus matures et, en même temps, les plus dynamiques d’Europe. La part des paiements numériques est désormais dominante et continue de croître, tandis que les méthodes de paiement sans contact et mobiles sont progressivement devenues la norme.

Concrètement, cette évolution se traduit par plusieurs tendances claires :

•83 % de toutes les transactions sont numériques

•Le paiement sans contact est devenu la norme

•Le paiement mobile et les portefeuilles électroniques connaissent une croissance explosive

•Le commerce électronique continue de croître de manière structurelle

Mais plus importante encore que la croissance elle-même est la direction dans laquelle évolue le marché. Les détaillants passent d’un paysage composé de solutions de paiement distinctes à des plateformes de commerce électronique où les paiements sont pleinement intégrés à l’expérience d’achat globale. Il ne s’agit plus d’une étape distincte à la fin du processus, mais d’une partie intégrante du parcours.

Pour le consommateur, cela se traduit par une attente claire : le paiement doit être fluide, immédiat et surtout cohérent, quel que soit le canal.

Cette nouvelle norme peut se résumer ainsi :

•Le paiement doit prendre moins de 10 secondes

•L’expérience doit être identique sur tous les points de contact

•Toute forme de friction entraîne une perte immédiate de conversion

Qu’il s’agisse d’un paiement sans contact en magasin, d’un achat mobile en déplacement ou d’une commande en ligne, l’expérience doit être la même partout : rapide, intuitive et sans friction.

Quand le paiement disparaît de la scène

La prochaine étape de cette évolution rend les choses encore plus intéressantes. Les paiements disparaissent peu à peu de la vue, mais deviennent en même temps plus importants que jamais. La technologie, et en particulier l’intelligence artificielle, joue ici un rôle clé.

Dans ce que l’on appelle souvent le « commerce agentique », les systèmes numériques jouent un rôle de plus en plus actif dans le processus d’achat. Ils comparent les produits, font des choix et initient même des paiements au nom du consommateur. Ce qui, pour l’utilisateur, est synonyme de commodité et de gain de temps, crée pour les détaillants un tout nouveau terrain de jeu.

Concrètement, cela signifie pour les détaillants :

•Un taux de conversion plus élevé grâce à une friction réduite

•Davantage de transactions par client

•De nouveaux modèles économiques tels que les micro-paiements et les paiements automatisés

La véritable valeur passe de la transaction elle-même aux données et à l’intelligence qui sous-tendent le paiement.

D’un poste de coûts à une source de valeur ajoutée

Ces évolutions obligent les détaillants à revoir fondamentalement leur vision des paiements. Alors que les paiements étaient traditionnellement considérés comme un simple poste de dépense, ils contribuent désormais activement à la rentabilité.

Les entreprises qui parviennent à regrouper leurs flux de paiement au sein d’une plateforme intégrée créent en effet de nouvelles opportunités. Elles gagnent en contrôle, en visibilité et peuvent mieux exploiter la valeur de chaque transaction. Dans certains cas, cela conduit même à une augmentation significative de la monétisation par transaction.

Tout est une question de mentalité. Il ne s’agit plus de penser en termes de solutions ou de fournisseurs isolés, mais en termes d’écosystèmes. Il ne s’agit plus d’optimiser par canal, mais sur l’ensemble des canaux. Ceux qui franchissent ce pas transforment les paiements d’un coût nécessaire en un instrument stratégique de croissance.

« Les détaillants qui réussissent ne se contentent pas de traiter les paiements. Ils les utilisent comme moteur de croissance », John Kolthof, CCO CCV chez Fiserv.

John Kolthof, CCO CCV chez Fiserv

Ancrage local, puissance mondiale

Dans ce contexte en mutation, CCV by Fiserv se positionne clairement comme le partenaire des détaillants qui souhaitent opérer cette transformation. La combinaison d’une connaissance du marché local et d’une envergure internationale offre à cet égard un avantage certain.

Avec plus de vingt ans d’expérience dans le monde des paiements au détail, CCV s’est solidement ancré sur le marché belge. Cette expertise locale est aujourd’hui renforcée par l’intégration au sein de Fiserv, l’un des plus grands acteurs mondiaux des plateformes de paiement et de fintech, présent dans plus d’une centaine de pays et comptant des millions d’entrepreneurs affiliés.

Il en résulte un modèle qui combine le meilleur des deux mondes : une approche pragmatique et orientée service, proche du client, soutenue par l’innovation et une envergure internationale. C’est précisément cette combinaison qui permet non seulement d’accompagner les détaillants dans leurs besoins actuels, mais aussi de les préparer à l’avenir.

La nouvelle réalité pour les détaillants

La conclusion est claire. Les commerçants qui souhaitent se démarquer dans les années à venir devront adapter leur vision des paiements. Non pas comme une simple étape finale de l’opération, mais comme une partie intégrante de leur stratégie.

Car à la croisée des chemins entre le client, les données et le chiffre d’affaires, les paiements jouent aujourd’hui un rôle central. Ils déterminent la fluidité d’un achat, la valeur tirée d’une interaction et le degré d’interconnexion entre les différents canaux.

En ce sens, la véritable question n’est plus de savoir si les paiements sont importants, mais dans quelle mesure les détaillants les utilisent de manière réfléchie

Les détaillants qui veulent faire la différence :

•considèrent les paiements comme une plateforme stratégique

•relient tous les canaux au sein d’un seul écosystème

•utilisent les données transactionnelles comme moteur de croissance

Ils ne se contentent pas de traiter les paiements, ils orchestrent le commerce.