eBay mise sur le live shopping avec une campagne mondiale

eBay lance une nouvelle campagne mondiale, dédiée au « live commerce ». La campagne positionne eBay Live comme une alternative au défilement passif : la plateforme met en avant l’excitation et le plaisir du shopping via des enchères en direct.

Diffusions en direct avec Pokémon et Labubu

Le live commerce gagne en popularité dans le monde entier, et eBay Live souhaite se positionner comme la destination par excellence. La campagne s’adresse à différents publics, notamment les passionnés de mode et de collection. C’est en effet dans la catégorie des objets de collection qu’eBay Live remporte le plus de succès : des livestreams consacrés aux cartes Pokémon, aux souvenirs sportifs et aux bandes dessinées ont déjà attiré des milliers de spectateurs.