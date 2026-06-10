Fay Van Weddingen (Ava) est la nouvelle présidente de Comeos

Le 10 juin, la fédération du commerce Comeos a nommé Fay Van Weddingen, co-CEO d’Ava, au poste de nouvelle présidente. La successeure d’Erwin Van Osta (Hubo) souhaite positionner encore davantage le secteur comme un moteur innovant, durable et économique de la Belgique.

« Regarder ce qui nous unit en tant que commerçants »

En choisissant Fay Van Weddingen, Comeos opte pour une présidente fortement ancrée dans l’entrepreneuriat et le commerce. En tant que co-CEO de l’entreprise familiale Ava, elle est active au sein de la fédération depuis de nombreuses années. Elle connaît les défis du secteur de l’intérieur. « J’ai grandi dans une famille d’entrepreneurs où l’audace et la responsabilité occupaient une place centrale », explique-t-elle.

« Après le décès de mon père, ma mère a continué à développer l’entreprise familiale. L’esprit d’entreprise est dans mon ADN. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à de nouveaux défis complexes qui se posent souvent simultanément. Cela ne nécessite pas de simples ajustements, mais une innovation et une transformation en profondeur. Au-delà des défis, je vois surtout des opportunités, que nous ne pourrons saisir que si nous examinons ensemble ce qui nous unit en tant que commerçants. Je suis fière de pouvoir contribuer, en tant que présidente de Comeos, à développer davantage notre secteur. »

« Un maillon essentiel de la dynamique économique et sociale »

Le nouveau président souligne le rôle crucial du secteur du commerce de détail : « Le commerce et les services créent des emplois dans toutes les couches de la population et constituent donc un maillon essentiel de la dynamique économique et sociale du pays. Il est essentiel que nous continuions tous à ancrer cela ici aussi. »

Au cours des prochaines années, Comeos se concentrera sur les dossiers liés à l’innovation, à la durabilité et à l’égalité des chances, dans le but de préserver et de renforcer la compétitivité du commerce belge. Van Weddingen succède au CEO de Hubo, Erwin Van Osta, qui cède la présidence après deux mandats intenses. Il a guidé la fédération à travers des défis sans précédent, de la pandémie à la crise énergétique en passant par les changements structurels dans le comportement des consommateurs.

Fay Van Weddingen s’exprimera aux côtés de son frère Koen, co-CEO d’Ava, lors du Retail Marketing Day organisé par RetailDetail, le 24 septembre à Bruxelles. Vous pouvez encore commander vos billets à un tarif préférentiel jusqu’à la fin du mois.