Grâce à l’IA, les détaillants européens sont assis sur une mine d’or de 250 milliards d’euros : voici leurs 5 priorités

L’intelligence artificielle (IA) pourrait rapporter entre 240 et 320 milliards d’euros au secteur européen de la distribution au cours des cinq prochaines années. Pourtant, la plupart des distributeurs ne parviennent pas encore à transformer leurs investissements dans l’IA en résultats financiers mesurables. C’est ce qui ressort d’une étude menée par McKinsey et EuroCommerce.

Sous-estimée dans les négociations et la fixation des prix

« Les détaillants ne se demandent plus s’ils doivent adopter l’IA, mais à quelle vitesse ils peuvent le faire pour rester pertinents », indique le rapport « Rewiring Retail in Europe: The AI Imperative » de McKinsey & Company et EuroCommerce. En d’autres termes, le secteur de la vente au détail a dépassé la phase d’expérimentation de l’IA ; désormais, tout est question de montée en puissance.