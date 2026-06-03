La hausse des coûts pèse sur les bénéfices de B&M

B&M, la chaîne de magasins discount britannique également présente en France, a vu son bénéfice annuel chuter fortement en raison de la hausse des coûts et des investissements dans les prix. Le détaillant met en garde contre une augmentation des coûts au cours du prochain exercice.

« Retour aux fondamentaux »

Le bénéfice annuel (EBITDA) de B&M a reculé de 26 % au cours de l’année écoulée, pour s’établir à 459 millions de livres sterling (537 millions d’euros) au cours de l’exercice comptable écoulé, qui s’est terminé le 28 mars. Le bénéfice avant impôts a même chuté de plus de 37 % pour s’établir à 284 millions de livres sterling (329 millions d’euros), tandis que le chiffre d’affaires a progressé de 3,6 % pour atteindre 5,775 milliards de livres sterling (6,7 milliards d’euros), principalement grâce à l’ouverture de nouveaux magasins. Le chiffre d’affaires comparable est resté stable au Royaume-Uni, mais a progressé en France, où la chaîne compte désormais 150 magasins et gagne également des parts de marché.