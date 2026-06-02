La Kammenstraat à Anvers redevient piétonne pendant les soldes

La rue Kammenstraat à Anvers sera à nouveau piétonne pendant les deux premières semaines des soldes d’été. Cette mesure, mise en place pour la deuxième fois cette année, vise à étendre la zone commerciale et à permettre aux clients de flâner en toute tranquillité.

Critiques et éloges

Du 26 juin au 13 juillet 2026, la ville fermera la Kammenstraat à la circulation automobile tous les jours entre 11 h et 19 h. Comme la rue jouxte la zone piétonne De Wilde Zee, cela crée une zone commerciale piétonne plus vaste. « Nous voulons donner aux clients l’espace nécessaire pour se promener en toute sécurité et confortablement d’un magasin à l’autre », a déclaré un porte-parole au journal HLN.