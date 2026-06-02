L’Amazon Prime Day se déroulera du 23 au 26 juin

Dans un communiqué de presse et des e-mails adressés à ses clients, Amazon a annoncé que son événement promotionnel Prime Day se tiendrait cet été, du 23 au 26 juin. Une fois de plus, le détaillant promet des millions d’offres réservées aux membres Prime.

Quatre jours

Tout comme l’année dernière, le Prime Day 2026 se déroulera sur quatre jours, contre seulement deux jours les années précédentes. Le détaillant souhaite offrir plus de flexibilité aux consommateurs et augmenter leurs chances de dénicher des bonnes affaires. Ce grand événement promotionnel se tiendra dans plusieurs pays européens, dont la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni. Les membres en Australie, au Brésil, en Inde et au Japon pourront y participer plus tard cet été.

Amazon promet des réductions allant jusqu’à 50 % ou plus sur des produits populaires. De nouvelles offres seront ajoutées toutes les cinq minutes, permettant ainsi aux membres de toujours découvrir de nouvelles promotions. Grâce au programme Prime pour les jeunes, les jeunes peuvent profiter de tous les avantages de Prime à moitié prix. Amazon encourage ses membres à utiliser Alexa pour le shopping afin de trouver les meilleures offres et d’améliorer leur expérience d’achat. Les membres peuvent recevoir des offres personnalisées et configurer des alertes de prix pour rester informés des baisses de prix sur des produits spécifiques.