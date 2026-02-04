Le Belge Bart Raeymaekers prend temporairement les rênes d’Action Allemagne

Bart Raeymaekers reprend temporairement le poste de directeur Allemagne chez le discounter non alimentaire Action, après le départ du directeur général Heiko Großner. Le détaillant a entamé la recherche d’un successeur définitif.

Un manager expérimenté

Großner, qui dirigeait Action en Allemagne depuis octobre 2020, a quitté l’entreprise pour relever un nouveau défi dans le secteur de la distribution. Pour l’instant, c’est le Belge Bart Raeymaekers, qui travaille chez Action depuis 2012, qui prend le relais. Il le fait en plus de ses fonctions actuelles de directeur régional pour le Benelux, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Portugal. Il est également directeur national par intérim en Espagne, où il transmettra bientôt ses responsabilités à Francisco Núñez, rapporte Lebensmittel Zeitung.

L’année dernière, lors du Retail Marketing Day de RetailDetail, M. Raeymaekers a donné son point de vue sur les facteurs de succès qui font d’Action un phénomène sans pareil dans le secteur de la vente au détail. La semaine dernière, l’entreprise a encore annoncé une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 16 % en 2025, en partie grâce à l’ouverture de plus d’un magasin par jour. Cette année, le discounter non alimentaire souhaite ouvrir encore plus de magasins.