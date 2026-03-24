Le discounter Kik ferme quelque 300 magasins à travers l’Europe

Kik met le frein à fond et ferme cette année des centaines de magasins. Le discounter allemand spécialisé dans les produits non alimentaires réduira son réseau européen d’environ 225 points de vente d’ici fin 2026. En Allemagne, quelque 135 magasins seront fermés, les autres disparaîtront à l’étranger.

Trop proches les uns des autres

En Europe, Kik prévoit 300 fermetures et 75 ouvertures d’ici la fin de l’année. Le nombre de magasins diminuera ainsi d’environ 225 pour atteindre un peu plus de 4 000 sites ; en Allemagne, environ 135 magasins disparaîtront, ce qui en laissera environ 2 200. Certains magasins sont déjà fermés, d’autres suivront dans les mois à venir.

« Nous rationalisons notre portefeuille pour en améliorer la rentabilité », déclare le PDG et directeur financier Christian Kümmel dans le journal allemand Handelsblatt. « La formule “nous ouvrons cinq nouvelles succursales et avons cinq fois plus de clients” n’a pas fonctionné à 100 %. »

Dans certains cas, les magasins étaient situés à moins d’un kilomètre les uns des autres. «Nous nous sommes développés de manière trop dense. Nous allons réduire cette présence. » Selon le dirigeant, les magasins restants sont rentables.

L’entreprise n’a pas publié la liste des magasins qui fermeront. De nombreux employés n’ont pas encore été informés. « Nous continuerons à employer les salariés des magasins concernés dans d’autres magasins ou trouverons une autre solution », déclare M. Kümmel. Aucun licenciement n’est prévu. Kik compte environ 32 000 employés, dont 19 000 en Allemagne.