Les champions des retours polluants : seulement 15 % des clients sont responsables de 60 % des émissions

Depuis des années, la gratuité des retours constitue un argument de vente de poids pour de nombreuses boutiques en ligne. Mais c’est précisément cette souplesse qui incite un groupe restreint d’acheteurs en ligne à renvoyer massivement des produits. Une nouvelle étude de l’Université libre de Bruxelles (VUB) montre que seulement 15 % des consommateurs sont responsables de près de 60 % des émissions de CO₂ liées aux retours.

Commander d’abord, décider ensuite

Pour cette étude, les chercheurs ont analysé le comportement de près de 10 000 acheteurs en ligne dans dix pays européens. Ils se sont intéressés non seulement au nombre de produits renvoyés par les consommateurs, mais aussi à leurs motivations et à leur comportement d’achat. Le groupe qui retourne le plus souvent ses achats, les « serial returners », renvoie plus de la moitié de ses achats en ligne. En moyenne, cela représente 15 retours par an, contre seulement deux pour les autres consommateurs.