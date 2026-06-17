Les colis hors de l’UE coûteront au moins 3 euros de plus : comment cela fonctionnera-t-il concrètement ?

À compter du 1er juillet, le consommateur devra s’acquitter d’au moins 3 euros de droits de douane sur chaque colis issu du commerce électronique provenant de pays hors de l’Union européenne. L’UE entend ainsi endiguer l’afflux massif de colis bon marché en provenance de Chine, mais la mise en pratique s’avère plus complexe…

Objectif : alléger la pression concurrentielle et douanière

La Commission européenne supprime l’exonération douanière (de minimis) pour les colis d’une valeur inférieure à 150 euros et met désormais en place une mesure transitoire temporaire, dans l’attente d’une solution technique structurelle prévue pour mi-2028. Cette mesure, qui restera en vigueur jusqu’au 1er juillet 2028, vise à instaurer des conditions de concurrence équitables pour les boutiques en ligne européennes et à permettre de meilleurs contrôles douaniers.