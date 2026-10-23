Les emballages pour colis réutilisables remportent un franc succès auprès des consommateurs

Les consommateurs se montrent disposés à rapporter leurs emballages d’expédition, surtout lorsqu’ils peuvent facilement récupérer leur consigne. C’est ce que révèle un projet pilote mené par Bpost, Torfs et Juttu. Le défi ne porte désormais plus sur le comportement des consommateurs, mais sur la logistique et la rentabilité : qui va mettre en place un système capable de fonctionner à grande échelle ?

80 % des sacs sont retournés

Les emballages réutilisables peuvent constituer une alternative aux cartons et aux sacs d’expédition en plastique avec lesquels les boutiques en ligne expédient quotidiennement des millions de commandes. Mais pour cela, il faut que les consommateurs rapportent ces emballages. C’est précisément cette incertitude qu’un consortium réunissant Bpost, le détaillant de chaussures Torfs et la chaîne de mode Juttu a voulu lever.