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Écrit par Pauline Neerman
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Broeklin Brussels recrute également Marie Méro, Orange et des restaurants « style japonais »

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Général23 octobre, 2026

Broeklin Brussels annonce quatre nouveaux locataires. Avec ces nouveaux noms, le centre commercial compte désormais douze marques annoncées. La marque de mode belge Marie Méro et l’opérateur de télécommunications Orange y ouvriront une boutique, tandis que les concepts de restauration d’inspiration japonaise Umamido et Rōru confirment également leur arrivée.

Mode belge et télécommunications

Avec Marie Méro, Broeklin Brussels accueille à nouveau une marque de mode belge. L’entreprise familiale des Van der Elst conçoit depuis 1971 des vêtements pour femmes et s’adresse à un large public, avec des collections allant de la taille 36 à la taille 48. Les frères Steven et Ruben Van der Elst dirigent aujourd’hui l’entreprise, qui compte une cinquantaine de collaborateurs et gère en interne l’ensemble de la chaîne, de la conception à la vente.

L’opérateur de télécommunications Orange Belgium confirme également son arrivée à Broeklin. Le magasin proposera des smartphones, des abonnements et des conseils en télécommunications. Le projet élargit ainsi encore davantage son offre commerciale au-delà des secteurs traditionnels de la mode et de la restauration.

La restauration bénéficie d’un double renfort

Dans le domaine de la restauration, Broeklin a choisi deux enseignes belges d’inspiration japonaise. Umamido, spécialisé dans les ramen et les bouillons, y ouvrira un établissement. Rōru Ricebowls & Sushi Rolls, qui se consacre aux bols de riz et aux rouleaux de sushi, s’installe également à Machelen. Auparavant, Pureto, Jimmyz Burgers et Délitraiteur avaient déjà annoncé leur arrivée en tant que concepts de restauration.

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Selon les plans, l’ancien projet Uplace à Machelen disposera de 55 000 mètres carrés d’espaces commerciaux et de 11 500 mètres carrés dédiés à la restauration, pouvant accueillir plus de 180 boutiques et 40 restaurants. Le promoteur Bart Verhaeghe vise une ouverture à l’automne 2029. Les travaux de construction ont déjà commencé et Broeklin annoncera prochainement l’arrivée d’autres locataires.

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