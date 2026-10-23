Broeklin Brussels recrute également Marie Méro, Orange et des restaurants « style japonais »

Broeklin Brussels annonce quatre nouveaux locataires. Avec ces nouveaux noms, le centre commercial compte désormais douze marques annoncées. La marque de mode belge Marie Méro et l’opérateur de télécommunications Orange y ouvriront une boutique, tandis que les concepts de restauration d’inspiration japonaise Umamido et Rōru confirment également leur arrivée.

Mode belge et télécommunications

Avec Marie Méro, Broeklin Brussels accueille à nouveau une marque de mode belge. L’entreprise familiale des Van der Elst conçoit depuis 1971 des vêtements pour femmes et s’adresse à un large public, avec des collections allant de la taille 36 à la taille 48. Les frères Steven et Ruben Van der Elst dirigent aujourd’hui l’entreprise, qui compte une cinquantaine de collaborateurs et gère en interne l’ensemble de la chaîne, de la conception à la vente.

L’opérateur de télécommunications Orange Belgium confirme également son arrivée à Broeklin. Le magasin proposera des smartphones, des abonnements et des conseils en télécommunications. Le projet élargit ainsi encore davantage son offre commerciale au-delà des secteurs traditionnels de la mode et de la restauration.

La restauration bénéficie d’un double renfort

Dans le domaine de la restauration, Broeklin a choisi deux enseignes belges d’inspiration japonaise. Umamido, spécialisé dans les ramen et les bouillons, y ouvrira un établissement. Rōru Ricebowls & Sushi Rolls, qui se consacre aux bols de riz et aux rouleaux de sushi, s’installe également à Machelen. Auparavant, Pureto, Jimmyz Burgers et Délitraiteur avaient déjà annoncé leur arrivée en tant que concepts de restauration.

Selon les plans, l’ancien projet Uplace à Machelen disposera de 55 000 mètres carrés d’espaces commerciaux et de 11 500 mètres carrés dédiés à la restauration, pouvant accueillir plus de 180 boutiques et 40 restaurants. Le promoteur Bart Verhaeghe vise une ouverture à l’automne 2029. Les travaux de construction ont déjà commencé et Broeklin annoncera prochainement l’arrivée d’autres locataires.