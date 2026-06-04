Les paiements électroniques coûtent de plus en plus cher aux commerçants belges

Le paiement électronique est la norme en Belgique : plus de la moitié des transactions s’effectuent par carte de paiement ou via une solution de paiement numérique. Mais pour les commerçants, les coûts augmentent, tandis qu’il devient de plus en plus difficile de comprendre exactement ce pour quoi ils paient.

Les coûts varient considérablement

Les coûts des paiements électroniques varient fortement en fonction du type de paiement, de la carte de paiement utilisée, du nombre de transactions et du prestataire de services de paiement choisi. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude de l’Observatoire des prix du SPF Économie. De plus, selon le rapport, la transparence fait souvent défaut, surtout pour les petites entreprises.