« Les recommandations de marques ou produits générées par l’IA sont extrêmement incohérentes »

Les outils d’IA tels que ChatGPT, Claude et Google AI font preuve d’une grande incohérence lorsqu’ils recommandent des marques et des produits. Les classements changent pratiquement à chaque fois, comme le montrent près de 3 000 réponses générées par l’IA. Pour les spécialistes du marketing qui investissent massivement dans la visibilité via l’IA, c’est un signal d’alarme.

L’illusion de la cohérence

Les outils d’IA sont de plus en plus utilisés pour promouvoir des marques et des produits, mais une étude de SparkToro – menée en collaboration avec Gumshoe.ai – révèle une tendance inquiétante : ces systèmes sont fondamentalement incohérents. Une expérience à grande échelle menée auprès de 600 volontaires et portant sur près de 3 000 requêtes montre que les outils d’IA tels que ChatGPT, Claude et Google AI ne génèrent pratiquement jamais la même liste de recommandations.