Les travaux de construction de Broeklin débuteront cet automne

La construction de Broeklin, le successeur attendu du projet Uplace qui n’a jamais vu le jour, débutera cet automne. Il y aurait déjà plus de 200 parties intéressées par les quelque 55 000 mètres carrés d’espaces commerciaux et de bureaux.

Ouverture en 2028

« Plus de 60 % du projet fait déjà l’objet de négociations », explique le PDG Jan Van Lancker à Bruzz. « L’intérêt est grand, surtout dans le retail, la restauration et les loisirs. » Le projet comprend 55 000 m² d’espaces commerciaux, des bureaux, un théâtre de 3 500 places et une ferme urbaine, pour un investissement de 600 millions d’euros. La première pierre sera posée cet automne, l’ouverture étant prévue au troisième trimestre 2028.

Un élément marquant est l’espace obligatoire dédié à l’« atelier de fabrication productive », d’une superficie minimale de 6 653 mètres carrés. Les magasins qui s’y installent devront se consacrer activement à la réparation, au sur-mesure ou au recyclage – une tendance qui gagne du terrain à l’échelle mondiale et qui est encouragée par la législation européenne. « Nous n’avons aucun mal à trouver des locataires », explique Van Lancker. « La plupart des candidats exercent déjà cette activité dans des villes comme Berlin ou Rotterdam. »

Avec 23 500 mètres carrés d’espace dédié aux loisirs, Broeklin devient certes bien plus qu’une simple destination commerciale. Le théâtre, une salle de spectacle de taille moyenne, est destiné à combler une lacune sur le marché. « Il n’existe rien de comparable dans cette région », explique Van Lancker. « Ce sera un atout pour Machelen et Vilvorde. » En outre, une ferme urbaine sera créée pour cultiver des légumes destinés aux restaurants du complexe.