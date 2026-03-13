La commune de Mol aide à rendre les magasins plus accessibles aux personnes à mobilité réduite

La commune de Mol, dans la province d’Anvers, souhaite rendre ses commerces plus accessibles aux personnes à mobilité réduite. Grâce à un accompagnement ciblé, l’administration communale entend éliminer les obstacles, au sens propre comme au figuré, pour les clients en fauteuil roulant, avec un déambulateur ou une poussette.

Conseils et soutien financier

En collaboration avec l’association Dito, l’administration lance un projet d’accompagnement destiné aux commerçants de la Statiestraat et de la Graaf de Broquevillestraat. Le 26 mars, un expert se rendra dans les magasins et les établissements horeca pour donner des conseils sur les aménagements pratiques. Il peut s’agir d’aménagements simples tels que des rampes d’accès, des passages plus larges ou des informations claires sur l’accessibilité d’un établissement.

Afin de supprimer les obstacles physiques, la commune prévoit également une aide financière. Les commerçants peuvent bénéficier d’une subvention pouvant aller jusqu’à 400 euros pour l’achat de rampes d’accès métalliques facilitant l’accès à leur magasin. Ces rampes permettent aux personnes en fauteuil roulant, mais aussi aux parents avec des poussettes ou aux personnes âgées avec un déambulateur, d’entrer plus facilement dans un magasin.

Par ailleurs, Mol souhaite remettre l’application On Wheels sous les feux de l’actualité. Grâce à cette application, les utilisateurs peuvent indiquer le niveau d’accessibilité d’un lieu.

Les villes investissent dans des rampes d’accès

Le caractère historique de nombreux commerces ne facilite pas toujours les interventions structurelles, mais Wendy Soeffers, échevine chargée des personnes en situation de handicap, constate une volonté de la part des entrepreneurs locaux. « À Mol, nous avons beaucoup de bâtiments historiques qu’il n’est pas facile d’adapter », explique Mme Soeffers à Vrt Nws. « Nous constatons une grande volonté chez les entrepreneurs, mais en tant qu’administration, nous devons les soutenir dans cette démarche. »

À Gand, un projet similaire est en cours : les commerçants peuvent faire appel au bureau de conseil en accessibilité Inter pour rendre leur magasin plus accessible. Les commerces et les établissements horeca peuvent également y demander des rampes d’accès afin de supprimer les seuils à l’entrée. À Louvain également, l’administration communale met à disposition de telles rampes d’accès.