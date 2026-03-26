[Opinion] Comment Action poursuit son ascension fulgurante

Action traverse actuellement une phase où l’échelle et la rapidité se conjuguent d’une manière que l’on voit rarement dans le secteur de la distribution. La combinaison de l’échelle, de la rigueur et de l’ambition fait peut-être aujourd’hui de ce discounter néerlandais spécialisé dans les produits non alimentaires l’entreprise de distribution la plus intéressante d’Europe.

Un ralentissement ? Allons aux États-Unis !

Avec un chiffre d’affaires de 16 milliards d’euros en 2025, une croissance de 16,1 % et un réseau de 3 302 magasins dans 14 pays, Action confirme son statut de l’un des concepts de distribution connaissant la plus forte croissance en Europe. Dans le même temps, on observe de subtils signes de maturité : la croissance ralentit légèrement, tant en termes absolus qu’en termes de performances à périmètre constant.