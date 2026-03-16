[Opinion] Temu, Shein, AliExpress et maintenant Joybuy : l’Europe va-t-elle enfin se réveiller ?

Quand on observe aujourd’hui le secteur de la vente au détail en Europe, on constate surtout une pression sur les prix, une concurrence acharnée et des consommateurs de plus en plus exigeants. L’arrivée d’acteurs tels que Shein, AliExpress et Temu n’a fait qu’accentuer cette pression. C’est désormais au tour de Joybuy, la plateforme européenne de JD.com, de faire son entrée sur le marché.

L’Europe fonctionne encore selon le modèle d’hier

Pour de nombreux détaillants, cela ressemble à une nouvelle vague sur un marché déjà difficile. Mais ceux qui considèrent ce phénomène uniquement comme l’arrivée du commerce électronique à bas prix en Europe passent à côté de l’essentiel. Ce qui se passe ici n’est pas une concurrence classique entre détaillants. Il s’agit d’un choc entre deux systèmes économiques et technologiques différents. Le commerce de détail se trouve ainsi au cœur d’un bouleversement bien plus vaste.