Pourquoi la durabilité reste une priorité dans la construction de magasins

Bien que le soutien politique en faveur de la politique climatique soit mis à mal, la durabilité reste un facteur déterminant dans l’aménagement des magasins. À l’approche du salon EuroShop 2026, il apparaît que les fabricants, les concepteurs et les détaillants continuent d’accorder une attention toute particulière aux matériaux, à la réduction des émissions de CO₂ et au recyclage.

Ancré dans la stratégie

L’impression que la durabilité perd du terrain est surtout présente au niveau politique. Aux États-Unis, le sujet a disparu du discours officiel après le retrait de l’accord de Paris sur le climat. Au sein de l’Union européenne, la mise en œuvre du Green Deal est ralentie et des voix s’élèvent pour assouplir la réglementation afin de protéger la compétitivité. Ce contexte contraste fortement avec la réalité des magasins et des fournisseurs.

Selon Claudia Horbert, responsable de la planification et de la recherche en matière de conception des magasins à l’EHI Retail Institute, la durabilité continue même de gagner en importance. Les entretiens menés avec les leaders du marché dans le cadre de l’étude EHI Store Monitor 2026 font ressortir un message clair : les détaillants intègrent systématiquement ce sujet dans leurs décisions. Silke Lederhaas, responsable de la qualité et de la durabilité chez umdasch The Store Makers, constate également que la durabilité est de plus en plus souvent intégrée dans les stratégies clients. Des critères tels que la réduction des émissions de CO₂, les matériaux durables et la transparence des chaînes d’approvisionnement pèsent parfois même dans l’attribution des projets.

Utilisation plus longue, conception plus intelligente

Les questions relatives à l’origine et à la production des aménagements de magasins se font de plus en plus pressantes dans le secteur. Cette évolution résulte en partie de la réglementation et en partie d’une motivation intrinsèque, explique M. Horbert. Les considérations financières jouent également un rôle, avec un effet secondaire positif sur la durabilité. Les détaillants prolongent ainsi la durée de vie des magasins, ce qui réduit la fréquence des rénovations complètes. Les conceptions intemporelles et les processus plus efficaces gagnent du terrain, tandis que les petites modifications et les solutions modulaires garantissent flexibilité et innovation.

La réutilisation occupe une place centrale dans ce processus. Les conceptions doivent tenir compte du démontage ultérieur, du tri des matériaux et de l’utilisation mesurable des matières premières. umdasch soutient également ses clients grâce à son service de conseil en conception durable et à sa propre bibliothèque numérique de matériaux, ECOlib, qui regroupe des centaines de matériaux durables. Un exemple en est le liège génétique : des panneaux tridimensionnels en granulés de liège naturel, rendus possibles grâce à des techniques de production numériques.

À ne pas manquer

Avec environ 450 exposants et plus de 27 000 mètres carrés de surface d’exposition, Shopfitting & Store Design constitue la plus grande partie du salon professionnel du commerce de détail EuroShop 2026. Outre la durabilité, l’IA, la numérisation et l’expérience sont également au centre de l’attention. Au total, le salon rassemble environ 1 900 exposants de plus de 60 pays, complétés par sept podiums, des zones spéciales, des visites d’innovation et des visites de magasins à Düsseldorf.