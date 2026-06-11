Wibra ouvre son troisième magasin en France

Wibra poursuit son projet d’expansion en France : mercredi prochain, le discounter néerlandais ouvrira son troisième magasin dans le nord du pays.

Ouverture le 17 juin

Le troisième magasin français de Wibra ouvrira ses portes le 17 juin dans la ville côtière de Dunkerque, en région Hauts-de-France, à la frontière avec la Belgique. C’est ce qu’annonce le détaillant sur son site web français. Wibra s’installe dans un parc commercial où sont également présents, entre autres, Aldi, Tom&Co, Basic-Fit, Electro Dépôt et KFC.

Wibra a fait ses débuts en France en octobre 2024 avec l’ouverture d’un premier magasin à Lambersart, près de Lille. Le détaillant croit en son concept différenciant sur le vaste marché français et se sent conforté par son succès en Wallonie. Un deuxième magasin français a ouvert en mai de l’année dernière au Frunpark de Halluin, un parc commercial situé juste à la frontière avec la Belgique.