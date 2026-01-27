Fnac Darty veut se séparer de Nature & Découvertes

La chaîne française Nature & Découvertes, spécialisée dans les produits écologiques, est à vendre après des résultats décevants. Son propriétaire, Fnac Darty, a racheté le détaillant en 2019, mais n’a pas tiré grand profit de cette acquisition.

À la recherche d’un nouveau partenaire

Fnac Darty a décidé de rechercher activement un partenaire mieux à même de soutenir le développement de Nature & Découvertes. C’est ce qu’a annoncé lundi le détaillant français. Le groupe a racheté la chaîne de magasins en 2019 à la famille Lemarchand, fondatrice de l’entreprise, mais l’éclatement de la pandémie peu après a plongé l’enseigne dans des difficultés financières. Au cours des dernières années et des derniers trimestres, la marque a également perdu de son élan.

Nature & Découvertes compte 91 magasins dans quatre pays : 84 en France, 4 en Belgique, 2 en Suisse et 1 au Luxembourg. Au moment de l’acquisition, le chiffre d’affaires s’élevait à environ 200 millions d’euros avec plus de 100 magasins.

L’annonce de Fnac Darty fait suite à la nouvelle selon laquelle l’homme d’affaires tchèque Daniel Kretinsky, déjà actionnaire, souhaite augmenter sa participation dans le groupe électronique afin de devenir actionnaire majoritaire. Fnac Darty a annoncé un chiffre d’affaires stable de 10,3 milliards d’euros pour 2025.